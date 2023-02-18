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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лугано: «У Маричаля большое будущее, он обязательно раскроется и заиграет на высоком уровне»

18 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать

Экс-игрок национальной сборной Уругвая Диего Лугано рассказал, как он оценивает уровень игры уругвайских футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Сейчас в «Динамо» выступают Лаксальт и Маричаль. Диего Лаксальт — опытный футболист, а Маричаль — перспективный игрок, он может стать лучшим защитником РПЛ. Думаю, у Маричаля большое будущее, он обязательно раскроется и заиграет на высоком уровне», — сказал Лугано в интервью «РБ Спорт».

Диего также отметил, что у футболистов из Уругвая зачастую очень легко проходит адаптация в любом зарубежном чемпионате.

Напомним, что Николас Маричаль перешёл в московское «Динамо» в августе 2022 года, к данному моменту сыграв за команду 8 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная Уругвая Диего Лугано Диего Лаксальт Николас Маричаль
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