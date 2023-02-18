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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «У Кузяева и Баринова чуть разные амплуа, но они примерно на одном уровне»

18 Февраля 2023 • 18:59 Комментировать

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном переходе в стан петербургского «Зенита» полузащитника Дмитрия Баринова, при условии, что клуб не сумеет договориться о новом контракте с Далером Кузяевым, чьё соглашение с «сине-бело-голубыми» заканчивается летом 2023 года.

«У Кузяева и Баринова чуть разные амплуа, но они примерно на одном уровне, поэтому Далер может стать равноценной заменой Дмитрию. Нужно ли прощаться с Бариновым? Смотря, какие позиции потом будут укреплять. Кузяев более разнообразный игрок в атакующей линии. Далер может на флангах сыграть, в центре полузащиты», — считает Сенников, речь которого передаёт «РБ Спорт».

В 13 матчах нынешней кампании Российской премьер-лиги Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи на партнёров по команде.

Баринов, в свою очередь, принял участие в 16 играх, забив 1 гол и записав на свой счёт одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Сенников Дмитрий Баринов Далер Кузяев
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