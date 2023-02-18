«Урал» уверенно обыграл «Арарат»

В субботу «Урал» провёл товарищеский матч с армянским «Араратом». Уже в первой атаке Алексей Каштанов несильно протолкнул мяч мимо голкипера и попал в штангу, защитники не смогли в панике отбиться, но круглый отскочил к вратарю. Азар Ранджелович оказался сам пред чужими воротами, но зафиксирован офсайда. ВАРа, понятное дело, нет. Такой же момент у ворот «Урала» с неточным ударом в итоге. Ближе к концу первого тайма с линии штрафной Эрик Бикфалви вколотил мяч в левую девятку - 1:0. После перерыва Юрий Железнов был сбит метрах в 15 от ворот, пенальти. После удара в левый угол вратарь не дотянулся - 2:0.