Шавло считает, что «Спартаку» стоит опасаться Дзюбу в матче с «Локомотивом»

В прошлом генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло считает, что определить фаворита в кубковых матчах крайне сложно, но всё же отдаёт предпочтение «красно-белым» в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России против «Локомотива».

Сергей также отметил, что особая опасность в игровом плане будет исходить от нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Можно сказать, что «Спартак» на сборах провёл хорошие игры против сильных соперников. Наверное, они будут лучше готовы. Нужно ли опасаться Дзюбу? Все команды должны опасаться Дзюбу, он забивной игрок, умеет реализовывать моменты. Посмотрим, как Артём проявит себя в матче против «Спартака», — поведал Шавло, речь которого цитирует «РБ Спорт».

Первый поединок в двухматчевом противостоянии команд будет сыгран 22 февраля в 20:00 по московскому времени.