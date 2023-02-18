«Не пьяницы»: Гаджиев поддержал выдачу российских паспортов Малкому и Клаудиньо

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своими мыслями о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо в обозримом будущем могут получить российское гражданство.

«Если они хотят быть гражданами России, когда отношение многих стран, государств и людей негативное к стране. Конечно, я – за. К ним нет никаких замечаний, они не наркоманы, не пьяницы. Здоровые люди, разумные, играют в самую популярную игру», - высказался Гаджиев, чьи слова приводит Vprognoze.

Гаджи Гаджиев отметил, что в российском футболе уже были натурализованные бразильцы, которые помогали национальной сборной, в частности Марио Фернандес.

Отметим, что сборная России в настоящий момент проводит лишь товарищеские матчи. В официальных турнирах команда не участвует из-за санкций.