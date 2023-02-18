Агент: Кирилл Глебов может остаться с главной командой ЦСКА

Агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника ЦСКА Кирилла Глебова, оценил шансы игрока остаться в главной команде.

«Он провел все сборы с основной командой и все идет к тому, что Глебов дальше останется и будет работать с основой. Он имеет все шансы оставаться там, тренерский штаб им доволен. Я надеюсь, что они рассчитывают на него», — приводит слова Железнякова Metaratings.

В текущем сезоне 17-летний футболист принял участие в 15 матчах ЮФЛ-1, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи. Помимо этого, Глебов один раз сыграл в Молодежном первенстве, проведя на поле 34 минуты.