Кински: «Думаю, что европейские спортсмены заинтересованы в возвращении россиян на международную арену»

Экс-голкипер «Сатурна» Антонин Кински признался, что желает возвращения России на международные соревнования.

«Конечно, я жду, что Россия вернётся на международную арену. Я думаю, что даже европейские спортсмены в этом заинтересованы, потому что повысится конкуренция. Мне кажется, что в самое ближайшее время возвращения России не будет. Однако я уверен в том, что всё наладится и всё будет так, как было раньше», — цитирует речь Кински издание «Чемпионат».

Голкипер добавил, что уверен в возвращении россиян, но не знает, когда это произойдёт.

Напоминаем, что в марте 2022 года организации ФИФА и УЕФА отстранили национальные сборные России всех возрастов, а также клубы нашей страны от участия в соревнованиях под своей эгидой.