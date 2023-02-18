Воспитанник ЦСКА Ермаков признался, что мог попасть в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, что мог оказаться в московском «Спартаке».

«В структуру ЦСКА попал в 13‑летнем возрасте. Был вариант со «Спартаком». Но сначала мы с отцом приехали на просмотр в ЦСКА, отсюда уже уезжать не хотелось», — приводит слова Ермакова «Матч ТВ».

Футболист признался, что до прихода в ЦСКА ни за кого не болел, но симпатизировал игре «армейцев».

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовой договор Ермакова с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

После 17 туров «красно-синие» идут на пятой строчке в РПЛ, набрав 29 очков.