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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воспитанник ЦСКА Ермаков признался, что мог попасть в «Спартак»

18 Февраля 2023 • 18:10 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал, что мог оказаться в московском «Спартаке».

«В структуру ЦСКА попал в 13‑летнем возрасте. Был вариант со «Спартаком». Но сначала мы с отцом приехали на просмотр в ЦСКА, отсюда уже уезжать не хотелось», — приводит слова Ермакова «Матч ТВ».

Футболист признался, что до прихода в ЦСКА ни за кого не болел, но симпатизировал игре «армейцев».

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовой договор Ермакова с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

После 17 туров «красно-синие» идут на пятой строчке в РПЛ, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Никита Ермаков
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