Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не отправится в «Галатасарай». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 19-летний футболист может уйти из стана «бело-голубых» только в том случае, если ему поступит предложение от клуба из топ-5 лиг Европы. В менее статусные лиги Захарян переезжать не намерен.

В прошлом году Арсена Захаряна слухи активно связывали с «Челси». Сообщалось, что трансфер россиянина в лондонский клуб в конце лета не состоялся из-за проблем с переводом средств в условиях санкций.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил три гола.