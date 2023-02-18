Абаскаль высказался об изучении русского языка

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос об изучении русского языка. Видео со словами испанца было опубликовано на клубном канале в YouTube.

«Процесс идёт. Я на самом деле очень ценю, когда человек приезжает в новую страну и пытается понять культуру, понять людей, в том числе изучить язык. Сейчас мы с моими помощниками делаем шаги в этом направлении. Прежде всего, хотим понять культуру, понять то, как люди мыслят. Хочу поблагодарить персонал – они нам постоянно что-то подсказывают. И они сами учат испанский язык, и таким образом мы сближаемся», - сказал Абаскаль.