Абаскаль раскрыл свой подход к работе в «Спартаке»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался на тему совмещения тренировок с так называемым «тимбилдингом».

«Я очень рад, что футболисты отмечают атмосферу в команде, что они её чувствуют. Мы стараемся понять игроков, залезть им в головы, чтобы им было комфортно, чтобы им было удобно. Тренировочный процесс разрабатывается именно таким образом.

Я как тренер не верю, что какой-то один конкретный метод работает всегда – мы стараемся комбинировать. Чем лучше мы будем понимать футболистов, тем будет лучше для общего дела. Мы находимся рядом 24/7, мы постоянно в контакте. Каждый футболист должен ощущать свою значимость и свою вовлеченность в общее дело. Каждый должен чувствовать, что он здесь важен», - сказал Абаскаль. Видео с его словами было опубликовано на канале «красно-белых» в YouTube.