Нигматуллин: «Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя, поражение «Зенита» от «Сепахана» говорит об этом»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением по поводу поражения петербургского «Зенита» от иранского «Сепахана» в рамках товарищеского поединка (0:2).

«Недооценивать азиатский спорт ни в коем случае нельзя. Поражение «Зенита» от «Сепахана» говорит об этом. И ни в коем случае не нужно стремиться в Азию. Понятно, что разговоры про Азию идут. Но я думаю, что они никакой серьёзной почвы под собой не имеют. К Азии нужно относиться с уважением. Там достаточно высокий уровень — это раз. Во-вторых, наш уровень падает», — цитирует Нигматуллина издание «Чемпионат».

Руслан связывает потерю уровня чемпионата России с отъездом игроков высокого качества и невозможность участия российских клубов в еврокубках.

«Зенит», в свою очередь, на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, на 6 очков обгоняя ближайшего преследователя в лице московского «Спартака».