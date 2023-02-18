В «Кармиотиссе» прокомментировали дебют Александра Кержакова

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказался о дебютном матче Александра Кержакова на посту главного тренера команды.

В игре 24-го тура чемпионата Кипра «Кармиотисса» на своем поле сыграла вничью с «Эносисом» (1:1).

«Ничья в данном матче — хороший результат. Ведь наш соперник находится всего на 9 очков ниже в турнирной таблице. Мы с нетерпением смотрим вперед. Надеемся, что все наши цели будут выполнены», — приводит слова Антониуса «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, у Кержакова пока не было времени, чтобы поставить команде игру, поэтому иногда дебютные встречи рассчитаны на адаптацию к новой лиге.

«Кармиотисса» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в своей копилке 27 очков.