Абаскаль — о продлении контракта со «Спартаком»: «Я чувствую большое доверие»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился своими эмоциями от продления контракта с клубом.

«Что касается контракта, то мы дошли до определённой точки. У нас сейчас новое руководство в клубе. И оно оценило нашу работу. Я чувствую большое доверие. И мы стараемся ответить тем же самым, работая максимально усердно», — передаёт речь Абаскаля пресс-служба «красно-белых».

Специалист также считает, что тренерский штаб и вся команда идут в правильном направлении.

Напомним, что москвичи занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров в активе команды 36 очков. Отставание от идущего на первой строчке петербургского «Зенита» составляет 6 баллов.