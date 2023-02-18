Абаскаль: «Показывали Промесу по видео, как команда работала, что изменилось»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о Куинси Промесе. Как известно, нападающий не ездил с командой на сборы, а тренировался в Москве индивидуально.

«Мы разрабатывали для него отдельный план. Я уже говорил в интервью, что в плане физики, в плане нагрузки у него был такой же уровень по сравнению с командой. Когда мы сейчас приезжали в Москву, то показывали Промесу по видео, как команда работала, что изменилось, чтобы у него было реальное понимание того, какая работа была проделана.

Куинси – опытный игрок. Надеемся, что период так называемой адаптации пройдёт максимально быстро, и понимание с партнёрами будет на хорошем уровне», - сказал Абаскаль на видео. Оно было опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.