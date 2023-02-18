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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хавбек ЦСКА Ермаков: «Я уже готов отыграть полный матч»

18 Февраля 2023 • 17:06 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков высказался о своём дебютном сезоне в РПЛ.

«Думаю, я уже готов отыграть полный матч. Но тренерский штаб видит, как лучше. Все‑таки между матчами Молодежной футбольной лиги и РПЛ очень большая разница, поэтому мне нужно время», — приводит слова Ермакова «Матч ТВ».

Хавбек отметил, что в Российской премьер-лиге очень быстро нужно принимать решения, здесь присутствует сильный прессинг и давление.  

В нынешнем сезоне 20-летний Ермаков появлялся на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

ЦСКА идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 29 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Никита Ермаков
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