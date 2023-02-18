Игрок ЦСКА Ермаков — о Нобоа: «Это очень умный игрок, в своём возрасте он только прибавляет»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков ответил на вопрос, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.

«Играя в матче против «Сочи» в опорной зоне, вспоминаю, что было тяжело против Кристиана Нобоа. Такое ощущение, что в своем возрасте он только прибавляет. На мой взгляд, он очень умный игрок», — приводит слова Ермакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 37-летний Нобоа принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, в прошлом сезоне эквадорский хавбек был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги.