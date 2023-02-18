Абаскаль: «Я доволен проделанной работой»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о сборах команды.

«Я доволен проделанной работой, хотя еще остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на этот момент нам удалось избежать травм и все, в принципе, прошло по плану, который мы изначально задумывали», — заявил Абаскаль на YouTube-канале «красно-белых».

Первый матч в 2023 году «Спартак» проведет в гостях против «Локомотива», встреча состоится 22 февраля в рамках плей-офф Фонбет Кубка России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Возобновление Российской премьер-лиги после зимней паузы запланировано на начало марта.