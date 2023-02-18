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Павлюченко — о ретро-матче в Волгограде: «Если будет время, то приму участие»

18 Февраля 2023 • 16:32 Комментировать

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, готов ли он принять участие в ретро-матче между «Спартаком» и сталинградским «Динамо».

«Слышал об этом. Но пока ни с кем не общался, не переговаривался. Даже не знаю, когда и что. Не могу далеко загадывать, но, если будет время, приму участие, конечно. Вообще, без проблем», — приводит слова Павлюченко издание «Спорт-Экспресс».

Товарищеская игра между московским «Спартаком» и сталинградским «Динамо» должна состояться 1 мая. Место проведения встречи — город Волгоград. Более подробной информации об этом ретро-матче пока нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко
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