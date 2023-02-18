Тарпищев объяснил, почему «Спартак» не сможет догнать «Зенит» в РПЛ

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» догнать «Зенит» в чемпионате России.

«Я думаю, что «Спартак» не сможет догнать «Зенит». По одной простой причине — «Зенит» имеет длинную скамейку запасных, это практически два полноценных состава. «Спартак» даже может играть лучше, но если один-два человека получат травмы, то игра команды разладится», — цитирует Тарпищева «РИА Новости».

По мнению эксперта, «Спартак» сможет бороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне, если сделает пять-шесть качественных трансферов летом.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Спартак» занимает вторую строчку, на счету «красно-белых» 36 зачетных баллов.