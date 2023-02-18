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Хавбек «Крыльев Советов» Коваленко может перейти в «Локомотив»

18 Февраля 2023 • 15:16 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко попал в сферу интересов московского «Локомотива». Напомним, права на 19-летнего хавбека принадлежат «Сочи».

По информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», «железнодорожники» заинтересованы в приобретении Коваленко летом. В трудовом договоре футболиста с «Сочи» есть пункт о сумме отступных, которые составляют 200 миллионов рублей (около 2,5 млн евро). По сведениям источника, вероятность трансфера оценивается как высокая.

В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сочи Александр Коваленко Трансферы футбола - зима 2023
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