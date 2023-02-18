Деменко назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в чемпионате. Если смотреть на то, как команда начинала при Абаскале, и какая она сейчас, то «Спартак» прибавил», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Зенит» первым допустит ошибку в чемпионате, то «красно-белые» смогут отыграть три очка, но если «Спартак» оступится, то санкт-петербургский клуб не упустит лидерство.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, которым является «Спартак», на шесть баллов.