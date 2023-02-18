Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко снова ответил на вопрос о возобновлении карьеры

18 Февраля 2023 • 14:54 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко снова ответил на вопрос о возможном возобновлении футбольной карьеры.

Напомним, что недавно 41-летний Роман Павлюченко вёл переговорный процесс с «Уфой». Форвард мог подписать контракт с уфимцами ради участия в матчах Фонбет Кубка России.

«Тема с «Уфой» закрыта, о чём я и говорил. Возвращения ждать не стоит? На сегодняшний день да», - высказался Павлюченко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Роман Павлюченко повесил бутсы на гвоздь осенью. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Спартак» и «Тоттенхэм».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
15:25 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев объяснил, почему «Спартак» не сможет догнать «Зенит» в РПЛ
15:16 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Крыльев Советов» Коваленко может перейти в «Локомотив»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
14:54 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко снова ответил на вопрос о возобновлении карьеры
14:25 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Абаскаль - лучший вариант для «Спартака»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию
14:13 · Россия. Премьер-лига
Валентич: «Захарян круче Мудрика»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У Клаудиньо и Малкома есть законная возможность получить паспорт РФ»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Зарема высказалась о натурализации Малкома и Клаудиньо
13:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться как граждане нашей страны»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Обухова: «Личка рассчитывает на него»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не верит, что «Ростов» удержится в тройке
13:13 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал единственного конкурента «Зенита»
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал «Зениту» стоимость Баринова
13:07 · Россия. Премьер-лига
Горшков оценил возможное получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо
Все новости
Рекомендуем