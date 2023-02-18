Павлюченко снова ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко снова ответил на вопрос о возможном возобновлении футбольной карьеры.

Напомним, что недавно 41-летний Роман Павлюченко вёл переговорный процесс с «Уфой». Форвард мог подписать контракт с уфимцами ради участия в матчах Фонбет Кубка России.

«Тема с «Уфой» закрыта, о чём я и говорил. Возвращения ждать не стоит? На сегодняшний день да», - высказался Павлюченко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Роман Павлюченко повесил бутсы на гвоздь осенью. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Спартак» и «Тоттенхэм».