Тарпищев: «Абаскаль - лучший вариант для «Спартака»

Шамиль Тарпищев, который является главой федерации футбола России, высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль - лучший вариант. Для меня понятно, что он хочет сделать. Он хороший психолог. Мне нравится, что он является думающим тренером. Амбициозный специалист, у которого нет звездной болезни», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

33-летний испанский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Недавно стороны продлили сотрудничество до середины 2025 года.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Спартак» с 36 баллами занимает второе место в турнирной таблице.