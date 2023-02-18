Сёмин объяснил, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему «железнодорожники» в свое время упустили грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Тема о том, почему его упустил «Локомотив», исчерпана. Упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом. Куда Хвича может отправиться дальше, решит он сам и «Наполи», - приводит слова специалиста издание Metaratings.ru.

Летом прошлого года Кварацхелия пополнил ряды «Наполи», заключив долгосрочное трудовое соглашение. В нынешнем сезоне полузащитник провел за неаполитанцев 24 поединка во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 14 голевых передач.