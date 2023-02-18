Валентич: «Захарян круче Мудрика»

Экс-футболист махачкалинского «Анжи» Никола Валентич поделился мнением о российском полузащитнике Арсене Захаряне. Он сравнил воспитанника московского «Динамо» с украинцем Михаилом Мудриком, недавно перешедшим в лондонский «Челси».

«Переход в «Челси»? У Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь. Ничего невозможного нет. Мое мнение - Захарян круче Мудрика», - приводит слова Валентича «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако сделка не состоялась из-за проблем с денежным переводом.

В этом сезоне 19-летний россиянин провел 16 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и отдал пять ассистов.