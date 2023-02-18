Российский агент Александр Сафонов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» считает невозможным сделать трансферную реформу в российском футболе.

14 февраля российский агент Александр Маньяков в своём телеграм-канале предложил перестроить трансферные окна таким образом, чтобы сначала окно закрывалось в Премьер-лиге, затем – в Первой, после этого – во второй. По мнению специалиста, это позволит молодым футболистам без проблем ездить на просмотры в клубы самой РПЛ, потом в Первую лигу. Если не получилось, то всегда будет время найти клуб во Второй лиге.

«А регламент это предусматривает? Во всем мире и везде дают три недели на трансферное окно. Без разницы в Первой ты лиге или во Второй, как хочешь, так и подстраивайся. Чтобы это сделать, нужно регламент менять, и чтобы ФИФА и УЕФА дали разрешение», — сказал Сафонов.