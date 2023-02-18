Булыкин: «У Клаудиньо и Малкома есть законная возможность получить паспорт РФ»

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможной натурализации бразильских легионеров петербургского «Зенита». Российские паспорта могут получить Малком и Клаудиньо.

«Если есть законная возможность получить паспорт - почему нет? Они имеют право. Если бы у всех была такая возможность, все бы воспользовались», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Малком провел 17 матчей, забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Клаудиньо провел 14 поединков, отметившись тремя голами и пятью ассистами.