Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства.

- В «Зените» сообщили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов России. Как вы к этому относитесь?

- Ну а что в этом хорошего, если мы не участвуем ни в каких отборочных соревнованиях? Я не понимаю, для чего это делается. Это надо у них спрашивать. Я могу только догадываться. Но мне эта ситуация кажется странной.

- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что через какое-то время эти игроки смогут выступать за сборную России.

- Не надо обольщаться насчет этого. У нас есть мини-футбол, где в нашей сборной практически нет российских игроков. Если мы что-то запустили, то надо восстанавливать своими средствами. Понятно, что мы не сможем штамповать футболистов, как это делается в сборной Бразилии, но я считаю, что в нашей сборной должны играть отечественные футболисты.

- Но такие сильные футболисты наверняка пригодились бы нашей команде.

- Если это сильные игроки, пусть они выступают в сильных клубах, а не в сборной России. Ну, придут они в сборную, мы займем 96-е место. Чем они помогут? Разве это что-то решит?

- Примеры Гилерме и Фернандеса для вас успешные или нет?

- Я не сторонник этого. Хочу, чтобы играли свои. Но есть руководители, которые занимаются сборными, отвечают за результат. Они и решают. А я не вижу в этом ничего положительного.

- А «Зенит» от этого выиграет, учитывая, что получит минус два легионера?

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- «Зенит» и так накупил иностранцев, и никто из них не уезжает. Это странно.

- Ловрен уехал.

- Он не делает погоду в команде.

- Писали, что Малком хотел уехать в «ПСЖ», но у него не получилось, хотя в будущем он на это надеется. Тогда зачем давать ему гражданство, если он все равно уедет?

- Этот вопрос надо задавать тренеру сборной – нужны ему эти игроки или нет. А для чего тогда все время вызываются новые футболисты? Постоянно проводятся просмотры. Не для того же, чтобы дать ребят понять, что мы на вас посмотрим, но играть будут другие.

- Но для наших клубов это же плюс?

- Не вижу плюсов. У нас есть иностранцы, но они низкого качества. Я не считаю, что они вообще нужны в российских командах.

Елена Григорьевская