Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Не вижу плюсов для «Зенита», если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта» эксклюзив

18 Февраля 2023 • 13:48 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства.

- В «Зените» сообщили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов России. Как вы к этому относитесь?

- Ну а что в этом хорошего, если мы не участвуем ни в каких отборочных соревнованиях? Я не понимаю, для чего это делается. Это надо у них спрашивать. Я могу только догадываться. Но мне эта ситуация кажется странной.

- Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что через какое-то время эти игроки смогут выступать за сборную России.

- Не надо обольщаться насчет этого. У нас есть мини-футбол, где в нашей сборной практически нет российских игроков. Если мы что-то запустили, то надо восстанавливать своими средствами. Понятно, что мы не сможем штамповать футболистов, как это делается в сборной Бразилии, но я считаю, что в нашей сборной должны играть отечественные футболисты.

- Но такие сильные футболисты наверняка пригодились бы нашей команде.

- Если это сильные игроки, пусть они выступают в сильных клубах, а не в сборной России.  Ну, придут они в сборную, мы займем 96-е место. Чем они помогут? Разве это что-то решит?

- Примеры Гилерме и Фернандеса для вас успешные или нет?

- Я не сторонник этого. Хочу, чтобы играли свои. Но есть руководители, которые занимаются сборными, отвечают за результат. Они и решают. А я не вижу в этом ничего положительного.

- А «Зенит» от этого выиграет, учитывая, что получит минус два легионера?

Реклама


- «Зенит» и так накупил иностранцев, и никто из них не уезжает. Это странно.

- Ловрен уехал.

- Он не делает погоду в команде.

- Писали, что Малком хотел уехать в «ПСЖ», но у него не получилось, хотя в будущем он на это надеется. Тогда зачем давать ему гражданство, если он все равно уедет?

- Этот вопрос надо задавать тренеру сборной – нужны ему эти игроки или нет. А для чего тогда все время вызываются новые футболисты? Постоянно проводятся просмотры. Не для того же, чтобы дать ребят понять, что мы на вас посмотрим, но играть будут другие.

- Но для наших клубов это же плюс?

- Не вижу плюсов. У нас есть иностранцы, но они низкого качества. Я не считаю, что они вообще нужны в российских командах.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Силкин Клаудиньо Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
14:25 · Россия. Премьер-лига
Тарпищев: «Абаскаль - лучший вариант для «Спартака»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию
14:13 · Россия. Премьер-лига
Валентич: «Захарян круче Мудрика»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У Клаудиньо и Малкома есть законная возможность получить паспорт РФ»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Зарема высказалась о натурализации Малкома и Клаудиньо
13:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться как граждане нашей страны»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Обухова: «Личка рассчитывает на него»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов не верит, что «Ростов» удержится в тройке
13:13 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал единственного конкурента «Зенита»
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал «Зениту» стоимость Баринова
13:07 · Россия. Премьер-лига
Горшков оценил возможное получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» сообщило об уходе нападающего официально
12:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Домингес сравнил Дзюбу с Месси
11:49 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ
11:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв не верит, что «Спартак» сможет выбить чемпионский титул у «Зенита» 1
Все новости
Рекомендуем