Зарема высказалась о натурализации Малкома и Клаудиньо

Зарема Салихова, которая является женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном получении легионерами «Зенита» Клаудиньо и Малкомом российского гражданства.

«Это логично, у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся. Интересно послушать мнение РФС и РПЛ по этому поводу», - цитирует Зарему издание Metaratings.ru.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

В свою очередь Клаудиньо сыграл 14 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.