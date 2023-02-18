Корнеев назвал единственного конкурента «Зенита»

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, московский «Спартак» сможет оказать сопротивление петербургскому «Зениту».

«За первое место только «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту». Шесть очков - небольшая разница, но с трудом верится, что «Зенит» может оступиться», - передает слова Корнеева издание «РБ Спорт».

По итогам 17 туров чемпионата России петербургский клуб лидирует с 42 набранными баллами. «Красно-белые» идут вторыми и отстают от «Зенита» на шесть очков.

Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале следующего месяца.