«Локомотив» назвал «Зениту» стоимость Баринова

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов может сменить клубную прописку. Заинтересованность в услугах игрока проявляет петербургский «Зенит».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, руководство столичного клуба готово отпустить 26-летнего футболиста в стан «сине-бело-голубых» за 10-12 миллионов евро. Стоит отметить, что ценник для зарубежных клубов значительно ниже – семь-восемь миллионов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Баринов поучаствовал в 16 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.