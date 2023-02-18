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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» назвал «Зениту» стоимость Баринова

18 Февраля 2023 • 13:08 Комментировать

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов может сменить клубную прописку. Заинтересованность в услугах игрока проявляет петербургский «Зенит».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, руководство столичного клуба готово отпустить 26-летнего футболиста в стан «сине-бело-голубых» за 10-12 миллионов евро. Стоит отметить, что ценник для зарубежных клубов значительно ниже – семь-восемь миллионов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Баринов поучаствовал в 16 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов
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