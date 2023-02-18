Нападающий из Беларуси Денис Лаптев покинул московское «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

«Денис, спасибо за всё! Желаем как можно больше забитых мячей в будущем!» - говорится в публикации «автозаводцев».

В сезоне-2022/2023 Лаптев принял участие в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями. В Кубке России форвард провел пять матчей и забил один мяч.

После 17 туров Премьер-лиги «Торпедо» набрало всего шесть баллов и замыкает турнирную таблицу. В первом матче после зимнего перерыва московский клуб встретится с «Краснодаром». Игра пройдет 5 марта.