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Экс-игрок «Зенита» Домингес сравнил Дзюбу с Месси

18 Февраля 2023 • 12:33 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алехандро Домингес высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». Он сравнил россиянина со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Дзюба – отличный футболист. Ему в этом году 35 лет? Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он - чемпион мира», - цитирует Алехандро ТАСС.

Напомним, что Артём перебрался в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. Контракт между нападающим и московским клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его оклад составит порядка 2,5 млн рублей в месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Алехандро Домингес Артём Дзюба
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