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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис рассказал о переговорах с клубами из ОАЭ

18 Февраля 2023 • 11:49 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поведал о том, что ведет переговоры о работе в клубах из Объединённых Арабских Эмиратов.

«На этой неделе был в Дубае, провели переговоры, все потихоньку идет, двигаемся. Название клуба не могу сказать, там есть пара клубов», - передает слова Канчельскиса ТАСС.

Специалист также отметил, что решение, скорее всего, будет принято по завершении нынешнего сезона.

Напомним, последним местом работы Канчельскиса был клуб «Навбахор» из Узбекистана. Он покинул пост главного тренера команды осенью 2020 года.

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Андрей Канчельскис
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