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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв не верит, что «Спартак» сможет выбить чемпионский титул у «Зенита»

18 Февраля 2023 • 11:42 Комментировать (1)

Все меньше и меньше времени остается до возобновления российского чемпионата, игры восемнадцатого тура пройдут уже в начале марта, а в конце весны станет понятно, становится ли питерский «Зенит» снова чемпионом, или в этом смысле в российском футболе случатся перемены.

Ветеран Владимир Пономарев уверен в том, что «Зенит» сохранит за собой чемпионский титул.

-  «Спартак» может немного подойти к «Зениту», но вряд ли питерцы упустят чемпионство в этом году. Кто еще? «Ростов», «Динамо», ЦСКА — нет. Все эти клубы будут кувыркаться, - считает Пономарев, слова которого цитирует Betonmobile.ru.

  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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rac531
18 Февраля 2023 в 12:22
Пономарев не одинок
МИЛЛЕР и ДЮКОВ думают также)
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