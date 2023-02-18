Пономарёв не верит, что «Спартак» сможет выбить чемпионский титул у «Зенита»

Все меньше и меньше времени остается до возобновления российского чемпионата, игры восемнадцатого тура пройдут уже в начале марта, а в конце весны станет понятно, становится ли питерский «Зенит» снова чемпионом, или в этом смысле в российском футболе случатся перемены.

Ветеран Владимир Пономарев уверен в том, что «Зенит» сохранит за собой чемпионский титул.

- «Спартак» может немного подойти к «Зениту», но вряд ли питерцы упустят чемпионство в этом году. Кто еще? «Ростов», «Динамо», ЦСКА — нет. Все эти клубы будут кувыркаться, - считает Пономарев, слова которого цитирует Betonmobile.ru.