Бышовец опасается, что Дивеев повторит судьбу Дзагоева

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о травме центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева. Игрок получил повреждение по ходу зимнего сбора «армейцев» в Турции.

«Свеж в памяти пример Дзагоева. Этот очень талантливый игрок так и не смог полностью реализовать свой потенциал из-за травм. Очень бы не хотелось, чтобы Дивеев повторил его судьбу», - приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник поучаствовал в десяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.