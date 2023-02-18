Мор оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Бывший защитник столичного «Спартака» Эдуард Мор оценил перспективы московского «Торпедо» остаться в элитном дивизионе чемпионата России.

«Команде нужно совершить подвиг, чтобы выбраться в зону стыковых матчей. Для этого нужны сильные футболисты. Нападающего так и не нашли, потеряли Смольникова. Он был лучшим в атакующих действиях», - передает слова Мора «Матч ТВ».

После 17 проведенных туров Российской премьер-лиги «автозаводцы» набрали всего шесть баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. Матчи чемпионата страны возобновятся в начале следующего месяца.