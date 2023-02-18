Агент Фомина высказался о новом контракте с «Динамо»

Александр Маньяков, который является агентом хавбека московского «Динамо» Даниила Фомина, отреагировал на новость о том, что его клиент заключил с «бело-голубыми» новое трудовое соглашение.

«Позвоните у источника и спросите, если они так говорят. Мне ничего неизвестно об этом. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что 25-летний хавбек защищает цвета «Динамо» с 2020 года. Его действующий контракт истекает летом 2025 года.

В общей сложности Фомин провел за москвичей 89 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.