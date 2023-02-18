Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»

18 Февраля 2023 • 08:07 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на недавний трансфер нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». Стороны заключили арендное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.

«В Москве разгорается интерес к футболу с участием «Локо». Дзюба говорит коротко, но правильно. Для шоу он делает всё правильно. Дзюба с его дерзкими высказываниями вернулся, посмотрим, как будет играть», - передает слова Орлова «Радио Зенит».

Ближайший официальный поединок «Локомотив» проведет в рамках Фонбет Кубка России. 22 февраля «железнодорожники» встретятся с другим столичным клубом – «Спартаком».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Геннадий Орлов Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Февраля
09:02 · Россия. Премьер-лига
Бышовец опасается, что Дивеев повторит судьбу Дзагоева
08:56 · Россия. Премьер-лига
Мор оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ
08:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Фомина высказался о новом контракте с «Динамо»
08:07 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»
00:19 · Кубок России
Шалимов: «Зениту» в Ульяновске просто не будет»
00:09 · Россия. Премьер-лига
Дугалич рассказал, что мог поехать в «Рейнджерс», но поехал в Красноярск
17 Февраля
23:38 · Россия. Премьер-лига
Чалов – про слова о ЛЧ АФК: «Никого не хотел обидеть»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Абаскаль взаимодействует и с молодёжными командами «Спартака»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Для «Сепахана» игра с «Зенитом» не была просто товарищеской»
22:54 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» хочет получить за Захаряна 15 млн евро
22:35 · Россия. Премьер-лига
Дугалич: «Карпин с самого начала делал уклон на дисциплину»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Команда Кержакова сыграла вничью в дебютном матче тренера на Кипре
22:13 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко назвал самый трудный период во время работы в ЦСКА
21:45 · Россия. Премьер-лига
Весь состав «Сепахана» стоит дешевле, чем Кузяев
21:42 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Торпедо» Бородюк высказался о своём будущем
Все новости
Рекомендуем