Орлов высказался о трансфере Дзюбы в «Локомотив»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на недавний трансфер нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». Стороны заключили арендное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.

«В Москве разгорается интерес к футболу с участием «Локо». Дзюба говорит коротко, но правильно. Для шоу он делает всё правильно. Дзюба с его дерзкими высказываниями вернулся, посмотрим, как будет играть», - передает слова Орлова «Радио Зенит».

Ближайший официальный поединок «Локомотив» проведет в рамках Фонбет Кубка России. 22 февраля «железнодорожники» встретятся с другим столичным клубом – «Спартаком».