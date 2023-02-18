Дугалич рассказал, что мог поехать в «Рейнджерс», но поехал в Красноярск

Бывший сербский защитник «Тосно» и «Енисея» Раде Дугалич рассказал про несостоявшийся трансфер в шотландский топ-клуб «Рейнджерс» из Глазго.

«Хорошая история, я сам ждал разрешения ситуации с Шотландией, однако там всё затягивалось. Поэтому и решил оперативно вернуться в российский футбол и подписал контракт с «Енисеем». Не так важно, в какой команде быть, просто хотел остаться в РПЛ. Столько людей пытались организовать эту сделку с шотландцами, но в итоге ничего не вышло. Но ничего страшного, я в итоге выбрал неплохой путь. До сих пор перечитываю сообщения из тех времён, когда мог оказаться там», - цитирует Дугалича Metaratings.

Серб провёл в России три года своей карьеры. С 2015 по 2018 год он выступал за армавирское «Торпедо», «Тосно» и «Енисей».