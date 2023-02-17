Команда Кержакова сыграла вничью в дебютном матче тренера на Кипре

Кипрский клуб «Кармиотисса» сыграл вничью в дебютном матче под руководством Александра Кержакова. Игра против «Энониса» в рамках чемпионата Кипра завершилась со счётом 1:1.

После финального свистка «Кармиотисса» продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице кипрской лиги, отставание от шестёрки лучших – восемь баллов.

Напомним, что Кержаков стал главным тренером этого кипрского коллектива в феврале, ранее он работал с игроками сборной России до 17 лет, в «Томи» и «Нижнем Новгороде». Поэтому «Кармиотисса» стала первым шагом Кержакова-тренера в зарубежном футболе.