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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Команда Кержакова сыграла вничью в дебютном матче тренера на Кипре

17 Февраля 2023 • 22:20 Комментировать

Кипрский клуб «Кармиотисса» сыграл вничью в дебютном матче под руководством Александра Кержакова. Игра против «Энониса» в рамках чемпионата Кипра завершилась со счётом 1:1.

После финального свистка «Кармиотисса» продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице кипрской лиги, отставание от шестёрки лучших – восемь баллов.

Напомним, что Кержаков стал главным тренером этого кипрского коллектива в феврале, ранее он работал с игроками сборной России до 17 лет, в «Томи» и «Нижнем Новгороде». Поэтому «Кармиотисса» стала первым шагом Кержакова-тренера в зарубежном футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кармиотисса
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