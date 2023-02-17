Бывший тренер «Торпедо» Бородюк высказался о своём будущем

Бывший наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, 60-летний тренер покинул «автозаводцев» в августе прошлого года, он возглавлял команду с марта 2021 года.

«Пока ничего нет. О моем будущем не беспокойтесь. Когда у меня появятся предложения, то обязательно об этом скажу», — приводит слова Бородюка портал Sport24.

На данный момент главным тренером «Торпедо» является Андрей Талалаев. Под его руководством «черно-белые» располагаются на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь шесть очков за 17 туров.