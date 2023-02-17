Мостовой негативно отреагировал на возможное получение Малкомом и Клаудиньо паспортов РФ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном получении российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Эта тема уже возникала несколько месяцев назад. Мое мнение остается прежним – для развития российского футбола смысла в этом нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что у футболистов должно быть стремление играть за сборную Бразилии, ведь Клаудиньо со своими качествами может туда попасть.

Ранее сообщалось, что до конца весны бразильцы должны получить российские паспорта.

В текущем сезоне Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 ассистов 19 матчах во всех турнирах, а на счету Малкома 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 встречах за «Зенит».