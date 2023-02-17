Масалитин назвал позицию, на которой ЦСКА закончит сезон

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, на каком месте «армейцы» завершат текущий сезон.

«Думаю, третье-пятое место должны занимать по итогам чемпионата. Самое главное, что должно быть продвижение. Если оно будет, если будет прогресс в игре, будут ставиться определенные задачи и игроки приобретаться», — цитирует Масалитина Rusfootball.

На зимнюю паузу ЦСКА ушел на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков за 17 туров. Возобновление чемпионата состоится в начале весны. В 18-м туре «красно-синие» сыграют против «Сочи» (5 марта).