Силкин не верит, что «Динамо» попадёт в тройку в РПЛ

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, смогут ли «бело-голубые» забраться в тройку по итогам текущего сезона.

«Сложно будет, поскольку команда не усилилась. Вот «Локомотив», думаю, реанимируется. Понятно, что на призовые места он претендовать не будет, потому что отрыв большой, но все же...», — приводит слова Силкина Rusfootball.

По мнению эксперта, ЦСКА, «Спартак» и другие команды будут вести борьбу за призовые места, но «Динамо», скорее всего, окажется за пределами топ-3.

После 17 туров «бело-голубые» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. Отставание от третьего места составляет шесть баллов.