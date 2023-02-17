Бушманов надеется, что «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Надеюсь, что «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство. На мой взгляд, команда и в первой части сезона выглядела хорошо. Много было ярких моментов в этих играх», — приводит слова Бушманова Rusfootball.

Эксперт отметил, что будет интересно, если свой футбол на зимних сборах «Спартак» сможет перенести на официальные игры.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. «Красно-белые» идут на второй строчке, отставая от санкт-петербургского клуба на шесть баллов.