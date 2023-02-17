Родригао — о матче с «Сепаханом»: «Мы знали, что будет тяжело»

Защитник «Зенита» Родригао высказался после товарищеского матча с «Сепаханом» (0:2).

«Мы знали, что будет тяжело. Тем не менее, я считаю, что эта встреча стала хорошей подготовкой. Уже через неделю нас ждет официальный матч, и я думаю, что мы подходим к нему в хорошей форме», — цитирует Родригао официальный сайт «сине-бело-голубых».

В сезоне-2022/23 бразилец принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Первый матч в 2023 году «Зенит» проведет в гостях против ульяновской «Волги» в рамках плей-офф Фонбет Кубка России. Встреча состоится 25 февраля в 14:30 по мск.