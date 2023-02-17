Анатолий Давыдов — о поражении «Зенита»: «Никакой паники быть не должно»

Экс-игрок «Зенита» Анатолий Давыдов прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в контрольной игре с «Сепаханом» (0:2).

«Сейчас идут сборы, поэтому никакой паники быть не должно. В матче с иранцами были индивидуальные ошибки — это нужно обсудить и разобрать. Может быть, повлияли нагрузки. Тренеры точно разберутся», — цитирует Давыдова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что «Зенит» играл смешанным составом под нагрузками, по таким матчам не стоит делать выводы.

Напомним, «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка за 17 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале весны.