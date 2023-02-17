Тукманов признался, что удивлён поражению «Зенита» от «Сепахана»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на поражение «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом» (0:2).

«Результат, конечно, удивительный. Тренеры иногда объясняют поражение тем, что команда на сборе находится под нагрузками. Да, это, конечно, имеет место, и это правильно. Но в целом российский футбол и иранский футбол – разные величины», — приводит слова Тукманова Rusfootball.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира состоится в начале весны.