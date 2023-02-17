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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов признался, что удивлён поражению «Зенита» от «Сепахана»

17 Февраля 2023 • 20:12 Комментировать

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на поражение «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом» (0:2).

«Результат, конечно, удивительный. Тренеры иногда объясняют поражение тем, что команда на сборе находится под нагрузками. Да, это, конечно, имеет место, и это правильно. Но в целом российский футбол и иранский футбол – разные величины», — приводит слова Тукманова Rusfootball.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, возобновление турнира состоится в начале весны. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тукманов Сепахан
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